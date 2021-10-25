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Bebek Parkı'nın kaçırılan köpekleri Nacho ve Bella geri getirildi

Bebek Parkı'nın kaçırılan köpekleri Nacho ve Bella geri getirildi

İSTANBUL'un Beşiktaş ilçesinde yer alan Bebek Parkı'nda 8 yıldır yaşayan ve perşembe akşamı kaçırıldıkları düşünülen Nacho ve Bella isimli iki köpek, sabah saatlerinde parka geri bırakıldı.

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İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan Bebek Parkı'nda 8 yıldır yaşayan Nacho ve Bella isimli iki köpek, 4 gün önce kayboldu. Bebek'te yaşayan hayvanseverler, 21 Ekim akşamı logosuz bir aracın parka geldiğini ve iki köpeğin de uyutarak kaçırıldığını söyleyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na MOBESE kayıtlarının incelenerek köpeklerin ve suçluların bulunması için çağrı yaptı.

Kayıp köpekler, aradan geçen 4 günün ardından bu sabah 05.30 saatlerinde Bebek Parkı'na geri getirildi. Köpeklerin kim tarafından geri getirildiği henüz bilinmezken, hayvanseverlerin başlattığı yasal sürecin devam ettiği öğrenildi. 

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