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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partililerle BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Tacettin Dergahı'ndaki kabrini ziyaret etti. Yazıcıoğlu'nun kabri başında dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

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Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Destici, yarın Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere KKTC'ye gideceklerini, bu nedenle kabir ziyaretini bugün gerçekleştirdiklerini aktardı.

Destici, KKTC'de bir dizi program ve etkinlikte vatandaşlarla buluşacaklarını belirterek "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti inşallah bağımsız bir şekilde, güçlü bir devlet olarak yoluna devam edecektir. KKTC, Türkiye Cumhuriyeti devleti ile Azerbaycan ve diğer bütün Türk Cumhuriyetleri ile Pakistan başta olmak üzere İslam ülkeleriyle bundan sonra ilişkilerini daha da güçlendirecektir. İnşallah hem Türk dünyasına hem de İslam dünyasına büyük bir güç katacak, Türk dünyasının ve İslam dünyasının bundan sonra desteğini daha güçlü bir şekilde alacaktır." diye konuştu.

Tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Destici, bayramın Türk milleti ve tüm Müslümanlar için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Destici, yurt içinde ve dışında terörle mücadele eden güvenlik güçlerinin bayramlarını tebrik ederek şükranlarını sundu, şehitleri rahmetle yad etti.

Vatandaşların trafik kurallarına azami derecede dikkat etmesini isteyen Destici, "Maalesef bayramlarda bu trafik yoğunluğundan dolayı trafiğe ve kazalara kurban veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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