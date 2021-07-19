Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Dev rakip zorayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi yapıldı. Galatasaray'ın PSV'yi elemesi halinde karşılaşacağı takım Celtic - Midtjylland maçının galibi olacak.Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi yapıldı. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Galatasaray, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi UEFA'nın web sitesinden canlı olarak yayınlandı. Galatasaray'ın PSV'yi elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı rakibi Celtic - Midtjylland maçının galibi olacak.
İşte Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme eşleşmeleri
Dinamo Zagreb (CRO) / Omonoia FC (CYP) - Legia Warszawa (POL) / Flora Tallinn (EST)Olympiacos (GRE) / Neftçi PFK (AZE) - Mura (SVN) / Ludogorets (BUL)Lincoln Red Imps (GIB) / CFR Cluj (ROU) - Slovan Bratislava (SVK) / Young Boys (SUI)
Malmö (SWE) / HJK Helsinki (FIN) - Rangers (SCO) Kairat Almaty (KAZ) / Crvena zvezda (SRB) - Alashkert (ARM) / Sheriff Tiraspol (MDA)Ferencváros (HUN) / Žalgiris Vilnius (LTU) - SK Slavia Praha (CZE)
PSV Eindhoven (HOL) / Galatasaray (TUR) - Celtic FC (İSK) / Midtjylland (DAN)Spartak Moskva (RUS) - Benfica (POR)Genk (BEL) - Shakhtar Donetsk (UKR) - Monaco (FRA) - Rapid Wien (AVU) / Sparta Praha (ÇEK)
Galatasaray'ın PSV'ye elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri ise şöyle:
Jablonec (Çekya)Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi)St. Johnstone (İskoçya)