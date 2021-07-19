Twitter Ersin Tatar'ı onayladı Rumlar çıldırdı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın KKTC Cumhurbaşkanı ünvanıyla açtığı Twitter hesabına mavi tık verilmesine Rumlar çıldırdı.

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Kıbrıslı Rumlar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Twitter’daki mavi onay rozetinin ‘kaldırılması’ için kampanya başlattı.

Kampanyada Ersin Tatar’ın hesabında KKTC Cumhurbaşkanı olarak yazması eleştirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’a yapılan bu yeni saldırının nedeni; Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın kamu menfaatini ilgilendiren hesabının orijinal olduğunun bilinmesini sağlamak amacıyla kullanmakta olduğu mavi onay rozetidir. Twitter’a göre mavi rozet alabilmeniz için hesabınızın orijinal, tanınmış ve aktif olması gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.

2021'den beri aktif

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Twitter hesabının Aralık 2011 tarihinden beri aktif ve 150 bini aşkın takipçisinin bulunduğu belirtildi.

Ersin Tatar’ın Twitter hesabında yazıldığı gibi ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’ olduğu belirtildiği ifade edildi ve duyulan rahatsızlık ifade edildi.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Tatar’a mavi rozet; bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Tatar’ın hesabının büyük kitleler tarafından takip edilmesine bağlı olarak verilmişti” denildi.