BIST 1.352
DOLAR 8,58
EURO 10,12
ALTIN 497,45
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında pandemi sebebiyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını da unutmadı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı mesajı yayımladı.  Bayramın insanlara hoşgörülü ve adaletli olmayı hatırlattığını belirten Kılıçdaroğlu yayımladığı mesajda, “Birlik ve beraberliğin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan Kurban Bayramını, ikinci kez Covid-19 pandemisinin etkisi altında kutlayacağız.

Dünya salgın hastalık ile mücadele ederken; sağlık emekçilerimiz kendi canlarını hiçe sayarak, halk sağlığı için günün 24 saati çaba harcarken, milletimiz bir yandan da derin ekonomik ve siyasal buhran karşısında ayakta kalmaya çalışıyor. Bu bayram gününde, zor bir dönemden geçen milletimizin, geleceğe umutla bakması en büyük arzumdur.

Ülkemizin tüm sorunlarını, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde, birlik ve beraberlik içinde aşabiliriz. Yeter ki sevgili Peygamberimizin de öğütlediği biçimde, emanet, ehil ellerde olsun. Bayramlar bize, insanlar arasında hiçbir ayrım yapılmaması gerektiğini, yoksullukla hiçbir bahanenin arkasına sığınılmadan mücadele edilmesi gerektiğini, adaletli ve hoşgörülü olmayı hatırlatır. İşte bu anlayışı, güzel ülkemiz için bir yönetim biçimi haline getirmek zorundayız. Senden - benden demeden, hiç kimsenin inancını, yaşam biçimini sorgulamayan, 83 milyonu kucaklayan bir ülke yönetimine ihtiyacımız var.

Ancak o zaman, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye’yi inşa edebiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle, gelecek güzel günleri umutla bekleyen milletimizin Kurban Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını ve terör örgütlerine karşı mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Sağlık emekçilerimize, gösterdikleri üstün gayret için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Twitter Ersin Tatar'ı onayladı Rumlar çıldırdı
Twitter Ersin Tatar'ı onayladı Rumlar çıldırdı
28 Şubat'ta gençliğimizi çalan komutanlar yaşlı diye cezaevine girmesin mi?
28 Şubat'ta gençliğimizi çalan komutanlar yaşlı diye cezaevine girmesin mi?
Aşı zorunluluğu mu geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den flaş açıklama
Aşı zorunluluğu mu geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den flaş açıklama
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Kurban Bayramı mesajında mavi vatan vurgusu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Kurban Bayramı mesajında mavi vatan vurgusu
Sokakta çişini yaparken yakalandı, kelepçelenince kemanının derdine düştü
Sokakta çişini yaparken yakalandı, kelepçelenince kemanının derdine düştü
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'Kurban Bayramı'nda koronavirüs uyarısı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'Kurban Bayramı'nda koronavirüs uyarısı
Arife günü şehit yakınları şehitliklere koştu
Arife günü şehit yakınları şehitliklere koştu
Metina’da 5 terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi
Metina’da 5 terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajında korona uyarısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajında korona uyarısı!