Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs yolunda! Sürpriz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı. Çifte bayram yaşayacağız diyen Erdoğan sürprizle ilgili detay vermezken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının, eşit ortağı olduğu adada egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye sahip olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Sayın Tatar tarafından bu doğrultuda Cenevre’de sunulan öneri, bugüne kadar sonuç vermeyen çözüm çabalarını gerçekçi bir zemine oturtan, çözümün önünü açan tarihi bir fırsattır. Bu şekilde Kıbrıs Türk tarafı dünyaya kimin çözümden yana olduğunu, kimin de çözümsüzlükten nemalandığını bir kez daha göstermiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasından satırbaşları...

Az sonra Lefkoşe'ye hareket edeceğiz çifte bayram idrak edeceğiz. Lefkoşe'de bugün Meclis'te özel oturumda hitap gerçekleştireceğiz.

Kıbrıs Türk'ü Ada'da yarım asırdan fazla bir süredir eşitlik ve adalet mücadelesi veriyor. Kimin çözümden yana olduğu, kimin çözümsüzlükten nemalandığı görülmüştür. Kıbrıs'taki çözüm ancak adadaki gerçekler temelinde oluşturulabilir. İki eşit ve egemen devletler tarafından müzakere kurulabilir. Kuzey Kıbrıs kendi ayakları üzerinde duran bir devlettir.

Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir gelecek arzu eden tüm taraflara bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum.

Gazetecilerle soru cevap

(Sürprizin sorulması üzerine) Biraz sonra Kıbrıs Parlamentosunda açıklama yapacağım. Burada açıklarsam sürprizi olmaz.

(Yunan yetkililerin iki devletli çözüm olmaz sözlerinin ve Rumlardan Türk askerine ateş açıldığı iddiasının sorulması) Hulusi Akar cevap vererek "Böyle bir haber çıktı ama gerçekle alakası yok" dedi.

Erdoğan Böyle bir duruma tahammülümüz olmaz. Biz eşit egemen iki devletli çözümden yanayız.

(Adalet Divanı Başörtüsü kararı) Bunun bir defa Adalet Divanı ismini değiştirmeli. Uzaktan yakından alakası yok. Önce inanç özgürlüğünü öğrenmeleri lazım. Bu lafı gitsinler kipa takanlar için de söylesinler bakalım. Söyleyebilirler mi? İnancının gereği bunu yapan Müslümanlara bunu yapmak onların hakkı değildir.

(Afganistan'ın güvenliğinin sağlanması, Taliban'ın Türkiye'yi istemiyoruz açıklaması)

Taliban'ın açıklamalarında Türkiye'yi istemiyoruz ifadesi yok, kendilerine göre açıklamalar var. Bize göre yaklaşımları var. Bizim ne konumda olduğumuzu Taliban gayet iyi biliyor. Taliban'ın şu an yaklaşımı bir Müslüman'ın diğer Müslüman'a yaklaşımı değildir. Afganistan Müslüman bir ülke. Taliban'ın işgal hareketini devam ettirmesi doğru değildir. Taliban'a sesleniyoruz, kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakması lazım. Afganistan'ın genelinde barışın egemenliğini göstermek lazım.

(Delta varyantıyla vaka sayılarının yükselmesi ve maske konusu)

Öncelikle benim burada tüm halkıma seslenmem şudur. Maske mesafe kuralı devam etmeli taviz verilmemeli. Bakın dükkanlar açılsın, lokantalar açılsın dendi ve biz de kaale aldık ve açılması noktasında adımı attık. Attık da ne oldu rakamlar yükselmeye başladı. Evvelsi gün vefat sayılarında bir düşüş oldu ama dün itibariyle arttı. Rakam 7000leri yakaladı. Bu bizim için tehdittir. Bu tehdide fırsat vermemek gerekiyor. Toplu bulunduğumuz mekanlarda kesinlikle mesafeye ve maskeye çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aşı konusunda ise aşının önünü açmış bulunuyoruz. Aşı olmayanlar aşısını olsun. Kendi aşımızı da inşallah yıl sonuna kadar üretmek suretiyle sıkıntıya girmeden sorunu çözmüş olacağız. Olumsuz propagandalara kanmadan aşılarımızı yapmalıyız. Bu teminattır garantidir.