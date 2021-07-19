Ay misyonunda kullanılacak SORS uçuş testinden geçti

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Ay’a gönderilecek insansız uzay aracında kullanılması planlanan hibrit motor teknolojisi ile geliştirilen Sonda Roket Sisteminin (SORS) uçuşlu testleri başarıyla tamamlandı.

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Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Ay'a gönderilecek insansız uzay aracında kullanılması planlanan hibrit motor teknolojisiyle geliştirilen Sonda Roket Sistemi'nin (SORS) uçuşlu testleri başarıyla tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Şubat'ta ilan ettiği Milli Uzay Programı'ndaki hedeflere ilişkin çalışmalar aralıksız sürüyor.

Programın en önemli kısa vadeli hedefi, 2023 yılında milli ve özgün teknolojileri kullanarak Ay'a bir uzay aracıyla sert iniş gerçekleştirmek. Türk mühendisleri, bu amaç doğrultusunda gece gündüz demeden çalışırken uzayda ateşlenecek roketlerin motorları dahil tüm ayrıntılar üzerinde titizlikle duruluyor.

Ayrıntılar gelecek...