Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliğini İbrahim Akın kazandı

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği için yapılan oylamada AK Parti'nin adayı İbrahim Akın, CHP adayı İbrahim Kahraman ile kıyasıya yarışın ardından başkanvekili seçildi. Toplantı sırasında yaşanan tartışmalar ve oturuma verilen aralarla seçim süreci uzarken, AK Parti ve CHP üyeleri arasındaki müzakereler sonucunda 4. turda Akın gerekli oy sayısını alarak göreve geldi.

Abone ol

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği için yapılan oylamayı AK Parti'nin adayı İbrahim Akın kazandı.

Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi, akşam saat 18.00'de toplandı.

Başkanvekili seçiminde Cumhur İttifakı İbrahim Akın'ı aday olarak gösterirken, CHP ise Meclis üyesi İbrahim Kahraman'ı aday gösterdi. 1'inci tur seçimi tamamlanıp sayıma geçildiği sırada tartışma çıktı.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Oylamayı takip eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, oturumu yöneten Meclis 1. Başkan Vekili İbrahim Kahraman'ın yetki gaspı yapıp görevi kötüye kullandığını belirterek itirazda bulundu.

Bu sırada Kahraman, seçim güvenliği bulunmadığını dile getirerek oturuma 15 dakika ara verdiğini duyurdu.

AK Parti Meclis üyesi hukukçu Ali Cengiz Yılmaz, seçim sonuçlanıncaya kadar oturuma ara verilemeyeceğini belirtirken, Meclis 2. Başkan Vekili AK Partili Mehmet Ali Altınkılıç başkanlık koltuğuna oturdu.

Bunun üzerine Meclis 1. Başkan Vekili Kahraman tekrar salona girerek kürsüye çıktı.

Yaşanan tartışmaların uzaması üzerine AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri arasında yapılan müzakereler sonucu oturuma 15 dakika ara verildi.

OYLAMA SONUCU KAZANAN İBRAHİM AKIN OLDU

İkinci turun sonucuna göre, CHP-AK Parti 18'er oy aldı; geçersiz ise 1 oldu.

3. turu AK Parti adayı İbrahim Akın 19 oy alarak önde bitirdi.

️CHP adayı 18 oy aldı.

Yeter sayıya ulaşılamadığından 4. tura geçildi.

Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçiminde yapılan oylamada, AK Parti'nin adayı İbrahim Akın başkanvekili seçildi