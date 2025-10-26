BIST 10.942
Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya!

Sırbistan'da gerçekleşen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli sporcularımız İbrahim Metehan Yaprak gümüş madalya, Hakan Büyükçingil ise bronz madalya kazandı.

Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli sporculardan İbrahim Metehan Yaprak gümüş, Hakan Büyükçingil bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Novi Sad kentindeki organizasyonda serbest stil 79 kiloda mücadele eden milli güreşçi İbrahim Metehan Yaprak, yarı finalde bireysel şampiyonaya katılan Belaruslu Nikita Dmitriyevs Mayeuski'yi 5-2 mağlup ederek finale yükseldi.

İbrahim Metehan, final müsabakasında Amerikalı rakibi Levi David Haines'e kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Hakan Büyükçingil ise üçüncülük mücadelesinde Amerikalı Daniel Paul Herr

