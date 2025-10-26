Galatasaray, Göztepe engelini farklı geçti

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe’yi 3-1 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı.
Göztepe maçın 6'ncı dakikasında Efkan Bekiroğlu ile 1-0 öne geçti. Galatasaray'da 19'ncu dakikada sahneye çıkan Osimhen skora eşitliği getirdi.
Maçın 42'nci dakikasında Göztepe forması giyen Bokele, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. İlk yarı 1-1 sona erdi.
GALİBİYET İKİNCİ YARIDA GELDİ
İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 63'te Gabriel Sara ve 66'da Mauro Icardi ile bulduğu gollerle skoru 3-1'e getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca maç 3-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 28'e yükseltti. Göztepe ise 16 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Göztepe ise evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.