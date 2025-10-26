BIST 10.942
Çankırı'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

Çankırı'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

Çankırı’da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Germece köyü yol ayrımında meydana gelen kazada, Satılmış İri yönetimindeki araç ile O.C. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Satılmış İri olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan üç kişi hastaneye kaldırıldı.

Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Satılmış İri idaresindeki 18 DH 189 plakalı otomobil, Germece köyü yol ayrımından Çankırı-Ankara kara yoluna çıkmak isterken, Ankara'dan Çankırı istikametine seyir halinde olan O.C. yönetimindeki 06 TVT 74 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Satılmış İri olay yerinde yaşamını yitirdi, F.İ, S.C. ve O.C. ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

