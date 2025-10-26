BIST 10.942
Depremden sonra paylaştı! Naci Görür'den Diyarbakır'a korkutan uyarı

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde bugün öğleden sonra meydana gelen 4.0 büyüklüğünde depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Görür, 6 Şubat depremlerini işaret ederek uyardı!

AFAD tarafından paylaşılan güncel verilere göre Diyarbakır'da sat 14.46'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.49’da merkez üssü Hani ilçesi olan ve yerin 13.15 kilometre altında meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

'6 ŞUBAT' UYARISI 

Sarsıntının ardından Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden Kahramanmaraş depremleri üzerinden Diyarbakır için uyarıda bulundu. 

Görür paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"Kaledibi-Hani/Diyarbakır’da 4,0 sığ bir deprem oldu. Dicle-Lice Segmanı üzerinde olan deprem Bitlis-Zagros Bindirme Zonu üzerinde. Bu fay zonu 6 Şubat depremlerinde stres biriktirdi. Dikkatli olmalı. Sevgiyle."

GÖRÜR UYARILARDA BULUNMUŞTU

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz günlerde yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türkiye’deki deprem tehlikesinin geçici olmadığının altını çizmişti.

Depremlerin yaklaşık 14 milyon yıl önce başladığını ve milyonlarca yıl daha süreceğini belirten Görür, Türkiye’nin coğrafi konumu itibarıyla hemen her ilde büyük deprem riski bulunduğunu söyledi.

 'TOPYEKUN HAZIRLIĞA GEÇİLMELİ'

Deprem gerçeğine karşı eylem odaklı yaklaşımın şart olduğunu vurgulayan Görür, deprem dirençli kentler oluşturmanın yolunun her ilde topyekun hazırlık yapmaktan geçtiğini belirtti.

 '10-15 YIL İÇİNDE TAMAMLANABİLİR'

Kentlerin yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, çevre ve ekonomi bileşenlerinin tamamının dirençli hale getirilmesini altını çizen Görür, bu sürecin 10–15 yıl içinde tamamlanabileceğini aktardı.

Görür paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi depremi konuşmanın tam sırası. Deprem yok, haberi de yok. Deprem mekanizması yaklaşık 14 milyon sene önce oluştu. Daha milyonlarca sene devam edecek. Ülkemizin hemen hemen her yerinde büyük deprem olabilir. Gelin eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım. Kentlerimizi DEPRM DİRENÇLİ yapalım ve rahat edelim. İnsanımız ölmesin. Bunun için yapacağımız şeyler belli. Her ilde: Yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem-çevre ve ekonomiyi deprem dirençli hale getirelim. Halk olarak siz talep edin, yerel yönetim ve hükumet yapsın. 10-15 senede bitiririz. Haydi iş başına. Sokağa inin, iş yapın. Etkinlikle, konuşmakla, plaket vermekle, siyaset yapmakla olmaz."

