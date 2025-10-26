BIST 10.942
Dini nikahlı eşini silahla yaralayan kişi intihar etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adıyaman'da bir kişi, tartışma yaşadığı dini nikahlı eşini silahla yaraladıktan sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Nihat Uçar ile dini nikahlı eşi A.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı.

Bu sırada yanında bulundurduğu tabanca ile A.C'ye ateş eden Uçar, aynı tabancayla intihar etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla hastaneye götürülen A.C'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uçar'ın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

