PKK Türkiye sınırındaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

Kuzey Irak'da açıklama yaparak Türkiye'den tamamen çekildiğini açıklayan terör örgütü PKK'nın, Zap ve Metina kampları da boşaltacağı, mağaraları da terk edeceği anlaşıldı.

Kuzey Irak'ta yaptığı açıklamada, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıklayan PKK'nın, Türkiye sınırları ile sınırlara yakın bölgedeki birçok noktayı boşaltacağı anlaşıldı.

Örgütün çekilme açıklamasındaki "Sınır alanlarında da çatışma riski oluşturan olası provokasyonlara açık olan mevzilerde de benzer düzeltici tedbirler alınmaktadır." ifadesi dikkat çekmişti.

PKK MAĞARALARI DA BOŞALTIYOR

Bu ifadenin, örgütün Zap ve Metina kampları ile bölgedeki mağaraları tek edeceği anlamına geldiği anlaşıldı.

Bu bölgeler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 27 Mayıs 2019 tarihinden itibaren geniş çaplı operasyonları sürdürdüğü bölgeleri de kapsıyor. Pençe serisi operasyonlarda, bölgedeki yüzlerce mağara ve barınma noktası hedef alındı. Pençe serisi operasyonlarda, genel hatlarıyla, önce Hakurk bölgesi hedeflendi. 2019 yılı Temmuz ayındaki Pençe-2 operasyonuyla, toplam 433 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi, Pençe-3 operasyonu, Sinat-Haftanin bölgesinde yürütüldü.

Terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırına yakın konumda yedi kampı bulunuyor. Bu kamplar, TSK'nın Pençe serisi operasyonlarıyla ateş altına alınmıştı.

SINIRDAKİ MAĞARALAR VE KAMPLAR HEDEFTİ

Pençe 3 ve Kaplan operasyonları ile toplam 376 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, ek olarak 35 mağara ve sığınak yok edildi,

Pençe Şimşek operasyonu Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde Pençe Yıldırım operasyonu ile eş zamanlı olarak başlatıldı. Pençe Şimşek operasyonu ile toplam 199 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Buna ilave olarak operasyon bölgesinde; toplam 222 mağara ve sığınak imha edildi.

2022 yılında son bulan bu seri operasyonlarda, toplam 2 bin 486 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş, 5 bin 22 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi, toplam 3 bin 415 adet silah ve yaklaşık 1 milyon 391 bin mühimmat ele geçirildi.

ZAP VE METİNA KAMP ALANLARI SINIRA YAKIN

Örgütün tamamen terk edeceği Zap ve Metina kamp alanı, uzun süredir terör eylemleri için önemli bir barınma noktasıydı. Doç. Dr. Murat Aslan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bulunduğu Metina bölgesinin önemini ve Türk askerinin neden bu bölgede konuşlandığını ntv.com.tr'ye şöyle anlatmıştı:

"-Metina Dağı bir blok şeklinde Zap uzanımıyla beraber Zap nehrinden başlayarak hudutlarımızın hemen güneyinde doğu ve batı uzanımında yer alır. Dolayısıyla hudutlarımıza paralel bir yapıda."

-"Bu bölgedeki terörist varlığı Türk hududundaki köyleri, karakolları tehdit eder. Eğer Metina, teröristler tarafından kontrol edilirse Türkiye'ye sızmaları ve de gözlemeleri kolay olur."

-"Metina'yı iki ayrı boyutta incelemek lazım. Bir tanesi Metina'nın kuzey bölgesi, burada Kani Masi öne çıkar. Bu bölge toprağın olmadığı kayalık, taşlık bir bölge. Bu bölgeye girdiğinizde kaybolursunuz. Ayrıca bu bölgede doğal kayalar arasında labirent gibi geçişler yapılabilecek tüneller var. Metina'nın kuzey kesmine bakarsanız Amediye çukuru buranın da güneyinde Gara Dağı bulunur."