Hamas’tan yeni bölge açıklaması

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Gazze'de bazı İsrailli esirlerin cenazelerini bulmak için yeni bölgelere girileceğini açıkladı. Hayye, ateşkes sürecinde İsrail’e “savaşı yeniden başlatma bahanesi” vermeyeceklerini belirterek, silahsızlanma konusunun arabulucular arasında görüşülmeye devam ettiğini söyledi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye, Gazze Şeridi'nde bazı İsrailli esirlerin cenazelerini bulmak amacıyla yeni bölgelere girileceğini açıkladı. Hayye, İsrail ile yürütülen müzakerelerin devam ettiğini, silahsızlanma konusunun ise arabulucular arasında görüşülmekte olduğunu söyledi.

“ATEŞKESİN ARDINDAN 72 SAAT İÇİNDE 20 İSRAİLLİ ESİRİ TESLİM ETTİK”

Hamas yetkilisi Halil el-Hayye, hareketin Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’e yönelik yeni bir saldırı niyetinde olmadıklarını vurguladı.
Hayye, “Savaşı yeniden başlatması için İsrail'e bir bahane sunmayacağız. Ateşkesin ardından 72 saat içinde 20 İsrailli esiri teslim ettik.” ifadelerini kullandı.

GAZZE YÖNETİMİ VE ULUSAL BİRLİK MESAJIHayye, Gazze'deki yönetim

yapısına ilişkin açıklamasında, “Gazze’de yaşayan herhangi bir ulusal şahsiyetin bölgeyi yönetmesine karşı bir itirazımız yok.” dedi.
Hamas yetkilisi, tüm Filistinli gruplarla uzlaşı içinde olduklarını belirterek, Gazze'nin yeniden inşasından Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin sorumlu olacağını ifade etti. Hayye, ulusal birliği yeniden tesis etme hedefiyle seçimlere gidilmesi gerektiğini de vurguladı.

“TRUMP İSRAİL’İ DİZGİNLEYEBİLİR”

Hayye, Amerikalı iş insanı Steve Witkoff ve eski Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner’la yaptığı görüşmeye de değindi.

Görüşmede, kendilerine istikrarın savunucusu olduklarını ve “Başkan Donald Trump'ın İsrail'i dizginleyebilecek güce sahip olduğunu” söylediğini belirtti.

Ateşkesin ikinci aşamasında gündeme gelen silahsızlanma konusuna ilişkin olarak Hayye, “Silahımız işgalin ve saldırıların varlığıyla bağlantılıdır. İşgal sona ererse bu silah devlete devredilecektir.” ifadelerini kullandı.

Hamas yetkilisi, silah konusunun hâlihazırda arabulucular arasında müzakere edildiğini ve anlaşmanın ilk aşamasında olduklarını dile getirdi.

Hamas yetkilisi, İsrail’in bazı malzemelerin girişine engel çıkararak “savaş halini fiilen sürdürdüğü” değerlendirmesinde bulundu.

Halil el-Hayye, açıklamasının sonunda, “Gazze Şeridi'nde bazı İsrailli esirlerin cenazelerini bulmak amacıyla yeni bölgelere girileceğini” duyurdu.

