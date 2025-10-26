Son dakika! PKK, Türkiye'den tamamen çekildi! 11 Temmuz'da silahlar yakılmıştı

Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir adım daha atıldı. Son dakika haberine göre Terör örgütü PKK, "Türkiye'deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz" açıklaması yaptı. 11 Temmuz'da silahları yakan terör örgütü PKK açıklama yaparak Türkiye'den tamamen çekildiğini duyurdu.

Terör örgütü PKK, Türkiye'deki faaliyetlerini tamamen durdurduğunu açıkladı. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir adım atılmış oldu.

Kuzey Irak'ta yapılan açıklamaya göre, örgüt Türkiye'deki faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Açıklamada, "Ortadoğu’da yaşanan çatışma ve savaşların Türkiye’nin ve Kürtlerin geleceğini çok ciddi biçimde tehdit eder hale gelmesi üzerine; geçen yıl Cumhurbaşkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle, Önder Abdullah Öcalan’ın açıklamalarıyla başlayan ve Önder Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025 tarihli ‘Barış ve Demokratik Toplum’ çağrısı ile kimlik kazanan süreç, son derece önemli ve kritik bir aşamadan geçmektedir." denildi.

"TÜRKİYE’DEKİ TÜM GÜÇLERİMİZİ GERİ ÇEKİYORUZ"

"Bu doğrultuda, 12. Kongre Kararları temelinde planladığı Türkiye sınırları içinde çatışma riski oluşturan ve olası provokasyonlara açık olan Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekme işlemini Önder Abdullah Öcalan’ın da onayı temelinde gerçekleştirmekteyiz. Medya Savunma Alanlarına ulaşan gruplardan bir kısmı şu an burada bulunmakta ve bu açıklamaya bizzat katılmaktadır. Ayrıca sınır alanlarında da çatışma riski oluşturan olası provokasyonlara açık olan mevzilerde de benzer düzeltici tedbirler alınmaktadır."

AÇIKLAMAYA 25 TERÖRİST KATILDI

Terör örgütünün Türkiye'deki tüm güçlerini geri çekeceğini belirttiği açıklamaya aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin yer aldığı 25 terörist katıldı.

11 TEMMUZ'DA SİLAHLAR YAKILMIŞTI

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında PKK'lı teröristler silahlarını yakmıştı. Silah bırakanlar arasında PKK yöneticisi Bese Hozat da yer almıştı.