SAĞLIK

En çok görülen kanser türünde 45 yaş kritik önem taşıyor

Dünya genelinde en sık görülen kanser türlerinden biri olan kolon kanseri, erken tanıyla önlenebilen hastalıklar arasında yer alıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, kolon kanserinden korunmanın mümkün olduğunu vurgulayarak, “45 yaşından sonra herkesin mutlaka kolonoskopi yaptırması gerekiyor” dedi.

Kolon kanserinin, dünyada en sık görülen üçüncü kanser türü olduğunu söyleyen Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, ölüm oranlarında da ilk sıralarda yer aldığını aktardı. Prof. Dr. Bilgiç, “Tıptaki tüm ilerlemelere rağmen kolon kanserinin görülme oranı azalmıyor. Özellikle aile öyküsü olanlar, inflamatuvar bağırsak hastalığı bulunanlar ve ailesel polip sendromuna sahip kişiler daha yüksek risk altında” diye konuştu.

KİMLER DAHA ÇOK RİSK ALTINDA?

Prof. Dr. Bilgiç, kolon kanseri riskini artıran faktörleri şöyle sıraladı: “Obezite, sigara, alkol, işlenmiş gıdalar, aşırı karbonhidrat tüketimi ve hareketsiz yaşam kolon kanseri için ispatlanmış risk faktörleridir. Buna karşılık lifli gıdalar, yeterli vitamin ve mineral desteği almak koruyucu etki gösterir.”

KOLONOSKOPİ HAYAT KURTARIYOR

Kolon kanserinin erken tanıyla önlenebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bilgiç, düzenli kolonoskopinin önemine dikkat çekerek, ““Kolon kanseri açısından riskli bireylerde tarama yaşı, hastalığın ailede görüldüğü yaştan 10 yıl öncesine çekilmelidir. Örneğin ailede 40 yaşında kolon kanseri tanısı konmuşsa, birinci derece akrabalarının 30 yaşında kolonoskopi taramalarına başlaması gerekir. Risk faktörü olmayan kişilerde ise 45 yaşından sonra kolonoskopi şarttır. Eğer polip yoksa 5 yılda bir, polip varsa hastaya göre 1-2 yılda bir tarama yapılmalıdır” diye konuştu.

“ERKEN ÖNLEM ALMAK ŞART”

Kolon kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğunu yineleyen Prof. Dr. Bilgiç, “Hiçbir risk faktörü bulunmasa bile 45 yaşından sonra mutlaka kolonoskopi yaptırın. Ailesel risk faktörü, inflamatuvar bağırsak hastalıkları ve ailesel polip sendromu olanlar ise daha erken yaşta doktora başvurmalı” şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
