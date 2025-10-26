BIST 10.942
DOLAR 41,94
EURO 48,80
ALTIN 5.545,35
HABER /  GÜNCEL

AK Parti'ye geçiyor mu? Doğruya doğru, yanlışa yanlış' dedi karar verdi

AK Parti'ye geçiyor mu? Doğruya doğru, yanlışa yanlış' dedi karar verdi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal sosyal medyada yeniden AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların yeniden alevlenmesi üzerine tartışmalara nokta koydu. CHP'li bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesi üzerine Köksal'ın da siyaset kariyerinde değişiklik yapacağı konuşuluyordu. Köksal parti içinde yaşanan gerilimlere de işaret ederek son kararını duyurdu.

Abone ol

Son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacağı iddiaları sıklıkla dile getirilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, TGRT Haber'de yayımlanan "Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı" programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

"PARTİNİN DEMİRBAŞIYIM, GİTMİYORUM"

31 Mart 2024 seçimlerinden bu yana troller tarafından hedef alındığını ve AK Parti'ye geçeceği konusunun sürekli gündeme getirildiğini hatırlatan Köksal bu söylentilere tepki göstererek partisinden ayrılmayacağının altını çizdi.

"Bir türlü beni kabullenmek istemiyorlar ama ben anadan doğma Cumhuriyet Halk Partiliyim. Partinin demirbaşlarından biriyim. Kapıdan kovdular bacadan girdim. Doğrulara doğru, yanlışlara yanlış derim. Sorunlara çözüm önerilerini ortaya koydum. Kurultayımız var, projelerimiz var onlar için çalışıyorum. Herhangi bir yere gitmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin tapulu malı değil. Bu konunun da artık kapanmasını istiyorum gerçekten. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz."

"SIKINTILARI GENEL BAŞKANIMIZA İLETTİM"

Parti içi sorunları CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştüğünü belirten Köksal şu ifadeleri kullandı:

"Ben Sayın Genel Başkanımızla görüştüm, sıkıntılarımı ilettim. Kendisi de sorunların çözümü konusunda üzerine düşeni yapacaklarını ifade etti."

ÖNCEKİ HABERLER
Bedava altın dağıtıldığını duyan koştu!
Bedava altın dağıtıldığını duyan koştu!
Trump reklama kızdı! Bir ülkeye daha uygulanan vergi oranını artırdı
Trump reklama kızdı! Bir ülkeye daha uygulanan vergi oranını artırdı
Celal Şengör ev sahibiyle mahkemelik oldu! " Çık evimden Celal Hoca"
Celal Şengör ev sahibiyle mahkemelik oldu! " Çık evimden Celal Hoca"
EPDK'dan doğal gaz bağlantı bedeli ve faturalar ile ilgili flaş karar! Onlardan ücret alınmayacak
EPDK'dan doğal gaz bağlantı bedeli ve faturalar ile ilgili flaş karar! Onlardan ücret alınmayacak
Ankara'da kayıp olarak aranıyorlardı! 2 kız çocuğundan biri hayatını kaybetti
Ankara'da kayıp olarak aranıyorlardı! 2 kız çocuğundan biri hayatını kaybetti
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan orduya Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan orduya Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu nikah şahitliği yaptı
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu nikah şahitliği yaptı
Evinde merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti
Evinde merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da 4 ilçede 1 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi eylemler yasaklandı
İstanbul'da 4 ilçede 1 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi eylemler yasaklandı
Trump'tan 'Gazze' açıklaması! 'Türkiye de sürece dahil'
Trump'tan 'Gazze' açıklaması! 'Türkiye de sürece dahil'
Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Rizespor'da başkan vekili Adnan Er, görevinden ayrıldı
Rizespor'da başkan vekili Adnan Er, görevinden ayrıldı