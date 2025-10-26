BIST 10.942
Fenerbahçeli basketbolcu Melih Mahmutoğlu alkollü araç kullanırken yakalandı

Anadolu Ajansı
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun ehliyetine, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konuldu.

23 Ekim'de gerçekleştirilen trafik denetiminde Mahmutoğlu'nun kullandığı 34 KJN 214 plakalı araç durduruldu.

Yapılan testte 1,15 promil alkollü olduğu tespit edilen Mahmutoğlu gerekli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesince hakkında idari para cezası uygulanan Mahmutoğlu'nun sürücü belgesine el konuldu.

Ayrıca Mahmutoğlu'nun kullandığı araç da geçici süreyle trafikten men edildi.

