Casusluk soruşturması! Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'nde! İşte ilk sözleri...

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, casusluk soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki adliyeye getirildi. Savcılık ifadesindeki ilk sözleri ortaya çıktı.

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, casusluk soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki adliyeye getirildi. Adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken Özel'in çağrısıyla CHP'liler İmamoğlu'na destek amacıyla adliyeye geldi. Ayrıca, parti görevlileri ve Özel'in bulunduğu 12 kişilik listenin olduğu ve başka kimsenin içeri alınmayacağı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "casusluk" soruşturmasında yabancı ülkelere ajanlık yaptığı belirlenen Hüseyin Gün'ün dijital materyallerinde gizli askeri bilgiler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantıları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, tutuklu Necati Özkan ve Tele1'in kurucusu Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" ve "çıkar amaçlı suç örgütü" suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

İMAMOĞLU BUGÜN İFADE VERECEK

Savcılık, İmamoğlu'nun soruşturma kapsamında ifade vermesi için cezaevine yazı gönderdi. Bugün ise İmamoğlu, saat 11.00'de ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'nde olacak. Adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

İMAMOĞLU ADLİYEYE GETİRİLDİ

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, adliyeye geldi. Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu da saat 10.55 itibarıyla Çağlayan'a getirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de adliyeye geldi.

İLK SÖZLERİ "TEŞEKKÜR" OLDU

Savcılıktaki ifade işlemleri başlayan İmamoğlu'nun ilk sözleri, "İstanbullu yurttaşlarımız yasağa rağmen Çağlayan'da toplandı. Hepsine teşekkür ediyorum" oldu.

12 KİŞİLİK LİSTE

Parti görevlileri ve Özgür Özel'in olduğu 12 kişilik bir listenin olduğu, basın dışında içeri sadece o isimlerin alınacağı öğrenildi.

SUÇLAMALAR NELER?

Soruşturma kapsamında ise şüphelilere dijital uygulamalar üzerinden seçmen verilerinin ele geçirilmesi, bu verilerin yabancı istihbarat servisleri ile paylaşılması, maddi menfaat elde etmek ve İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası için fon oluşturmak gibi suçlamalar yöneltildi.

"İSTANBULLULARI ÇAĞLAYAN'A DAVET EDİYORUM"

Konuya ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı adayımın arkasındayım. İstanbulluları iradelerine sahip çıkmak üzere Çağlayan'a davet ediyorum." diyerek yurt dışı programını yarıda kesip Türkiye'ye döndü. İmamoğlu ise hakkındaki suçlamaları iftira olarak değerlendirdi.

CHP OTOBÜSÜNÜN ÖNÜ KESİLDİ

CHP, süreci "siyasi operasyon" olarak nitelendirirken, milletvekillerinin de katılımıyla İmamoğlu'na destek amacıyla bugün adliye önünde buluşma yapılacağını duyurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti otobüsünün üzerinden bir konuşma yapması bekleniyor.

CHP'nin otobüsü dün Çağlayan'daki adliyeye getirildi. Araç park halindeyken çevresi sivil araçlarla doldu. CHP Milletvekili Umut Akdoğan, parti otobüsünün sivil bir araçla önünün kesildiği bilgisini paylaştı.

YASAĞA RAĞMEN TOPLANDILAR

CHP'li vekiller adliye önünde geceden bu yana nöbet tutarken, çevredeki güvenlik önlemleri de artırıldı. Ekrem İmamoğlu'na destek vermek isteyen CHP'liler yasağa rağmen adliye önünde toplandı.

MERDAN YANARDAĞ'IN ADLİYEYE SEVKİ BEKLENİYOR

Gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın da Emniyet'teki ifade işlemleri gece itibarıyla tamamlandı. Yanardağ'ın da adliyeye sevki bekleniyor.

4 İLÇEDE YASAK

İstanbul Valiliği; Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde her türlü eylem, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması gibi faaliyetleri bir gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Yasak, 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 00.01'den 23.59'a kadar bir gün süreyle geçerli olacak.