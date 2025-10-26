Trump: Barış anlaşmaları konusunda BM’den daha iyiyim

Trump, Malezya’da düzenlenen Tayland-Kamboçya Barış Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki askeri çatışmaları sona erdirmede ABD’nin rolünü vurguladı. Trump, barış anlaşmalarını yönetme konusunda Birleşmiş Milletler’den daha başarılı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Asya ziyaretinin ilk durağı olan Malezya’da, Kamboçya ile Tayland arasındaki askeri anlaşmazlıkları çözmeyi amaçlayan barış zirvesine katıldı. Zirveye Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet de katıldı.

Trump konuşmasına, Tayland Kralı Vajiralongkorn’un annesi Kraliçe Sirikit’in vefatı nedeniyle başsağlığı dilekleriyle başladı. Ardından zirvede imzalanan ortak ateşkes anlaşmasındaki rolü için Malezya Başbakanı İbrahim’e teşekkür etti.

“Bu, Kamboçya ile Tayland arasındaki askeri çatışmayı sona erdirecek tarihi bir anlaşmayı imzalarken, Güneydoğu Asya halklarının tamamı için çok önemli bir gün. Amerika Birleşik Devletleri adına, bu çatışmanın çözülmesine yardımcı olmaktan ve gururlu, bağımsız ulusların güvenlik, emniyet ve barış içinde refah içinde gelişebileceği bir bölgesel gelecek inşa etmekten gurur duyuyorum.”

Temmuz ayında Tayland ve Kamboçya arasında yaşanan çatışmaların ardından yoğun bir telefon trafiği yaşandığını aktaran Trump, ABD yönetiminin çabaları sayesinde anlaşmazlıkların sona erdiğini vurguladı:

“İki ülke arasında yaşanan kan dökülmesinin ardından dördümüz arasında birçok telefon görüşmesi yapıldı, ancak yönetimim bunu durdurdu.”

Trump ayrıca, 8 ayda sekiz savaşı sona erdirdiğini belirterek Pakistan ile Afganistan arasındaki yeni çatışmaların da kısa sürede çözüleceğini söyledi:

ABD Başkanı, barış anlaşmaları yapma konusundaki başarısını öne çıkararak, bu alanda BM’den daha iyi olduğunu ifade etti:

“Bunu yapmayı seviyorum. Yani, buna hobi dememeliyim çünkü hobiden çok daha ciddi bir şey ama iyi olduğum bir şey ve yapmayı sevdiğim bir şey.”