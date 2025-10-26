İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 15 el ateş eden saldırgan, olay yerinden kaçtı.Abone ol
Çağlayan Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde Nilay Kotan (42), bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kotan'a 15 el ateş eden saldırgan, olay yerinden kaçtı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kotan, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kotan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.