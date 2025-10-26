Türkiye'nin peşinde olduğu 10 suçlu yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 9 suçlunun ve ulusal seviyede aranan 1 suçlunun farklı ülkelerde yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Kırmızı Bültenle Aradığımız 9 Suçluyu, Ulusal Seviyede Aradığımız 1 Suçluyu, Almanya(3), Gürcistan(3), Rusya(2), Belçika ve Bulgaristan'dan Ülkemize Getirdik.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.T., S.K., Ş.S., Ö.Y., H.A.E., E.G., A.G., Ü.K., M.U. ile ulusal seviyede aranan H.Y. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu;

OPERASYONLAR İLGİLİ ÜLKELERLE BİRLİKTE YAPILDI

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle;



“Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan “DEMİRÖZLER” organize suç örgütü üyesi S.T. isimli şahıs RUSYA’da

“Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.K. isimli şahıs ALMANYA’da,

“Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.S. isimli şahıs ALMANYA’da,

“Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.Y. isimli şahıs ALMANYA’da,

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Şartlı Tahliyenin Geri Alınması” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan H.A.E. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Yağma, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İhaleye Fesat Karıştırma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Silahlı Yağma” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.G. isimli şahıs BELÇİKA’da,

“Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma, Kasten Öldürme ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ü.K. isimli şahıs BULGARİSTAN’da,

“Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.U. isimli şahıs RUSYA’da,

“Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan Ulusal seviyede aranan H.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da yakalandı ve ülkemize geri getirildi.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.