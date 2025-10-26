BIST 10.942
2. El araç alım satımı yapacaklar dikkat! Daha fazla vergi ödemek zorunda kalacaksınız...

İkinci el araç alış satış işlemlerinde ek vergi alınmasına dair verilen kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Yasalaşırsa ikinci el araç satışlarında satış / devir bedeli üzerinden binde 2 (0,2 %) oranında bir harç alınacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, "Torba yasa kanunlaştıktan sonra, iki milyon liralık ikinci el bir otomobil alıp/satsanız bu 2.139 liraya ilave olarak artık 4.000 lira da harç ödeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile araç alım satımında yeni dönem başlıyor. 

Teklif, Meclis'te yasalaşırsa ikinci el araç satışlarında satış / devir bedeli üzerinden binde 2 (0,2 %) oranında bir harç alınacak.

Bu harç tutarı 1.000 TL’den az olamayacak şekilde belirlendi.

Örneğin: 2 000 000 TL değerindeki bir ikinci el otomobilin alım-satımında, bu düzenleme yürürlüğe girerse yaklaşık 4.000 TL harç ödenecek.

Motosiklet alım satımı yapacak olanlar ise, oransal açıdan diğer işlemlerin neredeyse beş katı daha fazla harç ödemek durumunda kalacak!

