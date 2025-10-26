BIST 10.942
Hayatını tamamen değiştirmişti! Gamze Özçelik eşi Reshad Strik ile fotoğrafını paylaştı!

Ani bir kararla oyunculuğu bırakarak Umuda Koşanlar Derneği ile kendini insanlara yardıma adayan Gamze Özçelik geçtiğimiz yıl sürpriz bir kararla Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlenmişti. Özçelik, son olarak katıldıkları bir davetten eşiyle fotoğraf paylaştı.

Serseri, Savcının Karısı, Arka Sokaklar gibi birçok dizide rol alan Gamze Özçelik hafızalara kazandı. Özellikle de Arka Sokaklar dizisiyle büyük hayran kitlesine ulaştı. Kariyerinin en başarılı yıllarındayken aniden oyunculuğu bıraktı. Bambaşka bir hayat sürmeye başlayan Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak yardıma muhtaç insanlara koşmaya başladı. Geçtiğimiz yıl da oyuncu Reshad Strik ile evlenmişti.

Şimdilerde mutlu evliliğiyle ve yaptığı yardımlarla adından söz ettiren eski oyuncu, son olarak eşiyle yeni bir paylaşım yaptı. Eşiyle olan fotoğrafı sosyal medyada kullanıcılar tarafından beğeni topladı. 

