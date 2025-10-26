BIST 10.942
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan-DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinde takvim değişti!

Erdoğan-DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinde takvim değişti!

Daha önce salı günü gerçekleşeceği açıklanan Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinin perşembe gününe alındığı bildirildi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Bulan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 30 Ekim Perşembe günü görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce 28 Ekim'de DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edeceği duyurulmuştu. Bugün ise görüşmenin 30 Ekim Perşembe gününe alındığı bildirildi.

Ziyaretin saati ise henüz açıklanmadı.

