Hüseyin Yayman'dan Özgür Özel'e yanıt! "Millet iradesine saygısızlıktır"

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza ve partimize yönelttiği tehditkâr ifadeler, milletin iradesine karşı açık bir saygısızlıktır ve darbeci zihniyetin bugüne yansımasıdır. CHP’nin bu yaptığı siyaset değil. 27 Mayıs’ta başlayan vesayetçilik ve darbeci reflekslerin bugüne taşınmış halidir. Partisini esir alan yolsuzluk, rüşvet, irtikap, tehdit ve şantaj iddialarının üzerini örtmeye çalışanlar, şimdi milletin iradesine karşı tehdit dilini kullanıyor. Ama bu millet bir daha Yassıada’nın darbeci zihniyetine ve darbeci entrikalara boyun eğmeyecek, geçmişin karanlık hesaplarına prim vermeyecektir. Cumhurbaşkanımıza yönelen her saldırı, aslında doğrudan milletin tercihine yöneliktir. Biz, siyaseti tehdit ve şantaj diliyle değil, milletimizin kudretiyle yürütüyoruz. Milletin adamına uzanan her kirli el, yine milletin iradesiyle karşılık bulacaktır. Bu ülkenin seçilmiş liderine el kaldırmaya çalışanlar, tarihimizin ibretlik sayfalarından ders çıkarmalıdır. Türkiye, tehdit ve vesayet oyunlarına değil, demokrasinin, hukukun ve milletin iradesinin üstünlüğüne yürüyor."

