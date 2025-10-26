Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu.

AFAD SON DAKİKA DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

13.15 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de büyük panik yaşanmasına neden olurken, çok sayıda kullanıcı sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarında yaşadıkları korkuyu anlattı.