BIST 10.942
DOLAR 41,94
EURO 48,80
ALTIN 5.545,35
HABER /  GÜNCEL

Gazze’de iki yıl sonra yeniden ders zili çaldı

Gazze’de iki yıl sonra yeniden ders zili çaldı

İsrail’in iki yıl süren saldırılarının ardından Gazze Şeridi’nde okullar yeniden açıldı. Öğrenciler ve öğretmenler, yıkıntılar arasında bile “öğrenmeye devam etme” kararlılıklarını dile getirdi.

Abone ol

Gazze Şeridi’nde, İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlayan ve iki yıl boyunca süren saldırılarının ardından, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesle birlikte okullar yeniden açıldı. Uzun süredir yerinden edilmiş ailelere barınak olarak kullanılan okullar, öğrencilerini yeniden ağırlamaya başladı.

Savaşın ağır sonuçları, bölgedeki eğitim sistemini derinden etkiledi. Binlerce öğrenci okula gidemedi, derslikler yıkıldı, eğitim malzemeleri tükendi. Ancak ateşkesle birlikte, hem öğrenciler hem de öğretmenler yeniden ders başı yaparak umutlarını tazeledi.

“TÜM DÜNYAYA GAZZE’DE EĞİTİME DESTEK ÇAĞRISI”

Gazze’deki Razi Okulu Müdürü Nesrin Ebu Neda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin yeniden okula dönmesinden duyduğu gururu dile getirdi.

Ebu Neda, “Çok kısıtlı imkanlarla da olsa öğrencilerimize gücümüz yettiğince her türlü destek, insani yardım ve hizmetlerde bulunacağız. Tüm dünyaya Gazze’deki eğitime destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz. Güçlü ve kesintisiz bir eğitim sistemi oluşturmak için tüm imkanlar seferber edilmelidir.” dedi.

Saldırılar sırasında da yerinden edilen öğrencileri kabul ettiklerini belirten Ebu Neda, ateşkesin ardından daha fazla öğrenciyi ağırlayabileceklerini söyleyerek, “Elhamdülillah! Saldırıların durmasıyla birlikte okullarımız yeniden öğrencilerle dolacak.” ifadelerini kullandı.

“DEFTERİMİZ BİLE YOK AMA ÖĞRENMEYE DEVAM EDİYORUZ”

İki yıldır süren savaş nedeniyle okullarından uzak kalan Gazze’li öğrenciler, yeniden ders başı yapmanın sevincini yaşadı.

Razi Okulu öğrencilerinden Cennet el-Hac, tüm zorluklara rağmen eğitimden vazgeçmediklerini belirterek şunları söyledi:

“Okullarla ilgili tüm zorluklara rağmen eğitimimize başladık. Engellere ve zorluklara rağmen öğrenmeye devam ediyoruz. Yerde oturuyoruz, defterimiz bile yok. Tüm zorluklara göğüs gerip, Gazze’de yaşamaya devam edeceğiz.”

El-Hac, savaşın etkilerini şu sözlerle anlattı: “Gazze’nin savaş öncesine dönmesini, defterlerin, kitapların ve eğitimin yeniden eskisi gibi olmasını istiyoruz. Çünkü sevdiğimiz çok insanı kaybettik.”

Bir başka öğrenci Hala Ebu Ganim ise iki yıl boyunca bombardıman altında büyüdüklerini belirterek, “Dünyadaki diğer çocuklar gibi biz de öğrenmek ve eğitim görmek istiyoruz. Ama iki yılımız yerinden edilmek, saldırılar, bombalar ve derin acılarla, yıkımla geçti.” ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLERDEN BARIŞ VE EĞİTİM ÇAĞRISI

Okul öğretmenlerinden Dünya Ebu Zeyk, Gazze’de kalıcı sükunetin sağlanmasını dileyerek, “Yeni eğitim yılının geçmişte olduğu gibi normal şekilde başlamasını umut ediyoruz.” dedi.

Ebu Zeyk, eğitimin sürdürülebilirliği için temel malzemelere ihtiyaç duyduklarını belirtti: “Tahtalar, sıralar, sandalyeler ve kırtasiye malzemeleri olmadan dersleri sürdürmek çok zor. Eğitimde sürekliliğin sağlanabilmesi için bu eksikliklerin giderilmesi şart.”

“EĞİTİM, DİRENİŞİN EN SESSİZ BİÇİMİ”

Gazze’de yeniden çalan ders zili, sadece eğitimin değil, aynı zamanda hayata tutunmanın da sembolü oldu. İki yıl süren yıkımın ardından, öğrenciler ve öğretmenler bir kez daha sınıflarına dönerek “tüm zorluklara rağmen öğrenmeye devam edeceğiz” mesajı verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'nin yaptırımları Rusya'yı kızdırdı: İkili ilişkiler zedelendi!
ABD'nin yaptırımları Rusya'yı kızdırdı: İkili ilişkiler zedelendi!
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
İstanbul Valiliği'nden uyarı geldi! Yarın sabahtan itibaren...
İstanbul Valiliği'nden uyarı geldi! Yarın sabahtan itibaren...
Dini nikahlı eşini silahla yaralayan kişi intihar etti
Dini nikahlı eşini silahla yaralayan kişi intihar etti
SGK'nın 180 hizmeti tek noktada! En çok başvuru yapılan...
SGK'nın 180 hizmeti tek noktada! En çok başvuru yapılan...
Erdoğan-DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinde takvim değişti!
Erdoğan-DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinde takvim değişti!
Yeni salgın alarmı! Tam 8 bin insan tehdit altında
Yeni salgın alarmı! Tam 8 bin insan tehdit altında
Hüseyin Yayman'dan Özgür Özel'e yanıt! "Millet iradesine saygısızlıktır"
Hüseyin Yayman'dan Özgür Özel'e yanıt! "Millet iradesine saygısızlıktır"
Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Hayatını tamamen değiştirmişti! Gamze Özçelik eşi Reshad Strik ile fotoğrafını paylaştı!
Hayatını tamamen değiştirmişti! Gamze Özçelik eşi Reshad Strik ile fotoğrafını paylaştı!
2. El araç alım satımı yapacaklar dikkat! Daha fazla vergi ödemek zorunda kalacaksınız...
2. El araç alım satımı yapacaklar dikkat! Daha fazla vergi ödemek zorunda kalacaksınız...