Gazze’de iki yıl sonra yeniden ders zili çaldı

İsrail’in iki yıl süren saldırılarının ardından Gazze Şeridi’nde okullar yeniden açıldı. Öğrenciler ve öğretmenler, yıkıntılar arasında bile “öğrenmeye devam etme” kararlılıklarını dile getirdi.

Gazze Şeridi’nde, İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlayan ve iki yıl boyunca süren saldırılarının ardından, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesle birlikte okullar yeniden açıldı. Uzun süredir yerinden edilmiş ailelere barınak olarak kullanılan okullar, öğrencilerini yeniden ağırlamaya başladı.

Savaşın ağır sonuçları, bölgedeki eğitim sistemini derinden etkiledi. Binlerce öğrenci okula gidemedi, derslikler yıkıldı, eğitim malzemeleri tükendi. Ancak ateşkesle birlikte, hem öğrenciler hem de öğretmenler yeniden ders başı yaparak umutlarını tazeledi.

“TÜM DÜNYAYA GAZZE’DE EĞİTİME DESTEK ÇAĞRISI”

Gazze’deki Razi Okulu Müdürü Nesrin Ebu Neda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin yeniden okula dönmesinden duyduğu gururu dile getirdi.

Ebu Neda, “Çok kısıtlı imkanlarla da olsa öğrencilerimize gücümüz yettiğince her türlü destek, insani yardım ve hizmetlerde bulunacağız. Tüm dünyaya Gazze’deki eğitime destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz. Güçlü ve kesintisiz bir eğitim sistemi oluşturmak için tüm imkanlar seferber edilmelidir.” dedi.

Saldırılar sırasında da yerinden edilen öğrencileri kabul ettiklerini belirten Ebu Neda, ateşkesin ardından daha fazla öğrenciyi ağırlayabileceklerini söyleyerek, “Elhamdülillah! Saldırıların durmasıyla birlikte okullarımız yeniden öğrencilerle dolacak.” ifadelerini kullandı.

“DEFTERİMİZ BİLE YOK AMA ÖĞRENMEYE DEVAM EDİYORUZ”

İki yıldır süren savaş nedeniyle okullarından uzak kalan Gazze’li öğrenciler, yeniden ders başı yapmanın sevincini yaşadı.

Razi Okulu öğrencilerinden Cennet el-Hac, tüm zorluklara rağmen eğitimden vazgeçmediklerini belirterek şunları söyledi:

“Okullarla ilgili tüm zorluklara rağmen eğitimimize başladık. Engellere ve zorluklara rağmen öğrenmeye devam ediyoruz. Yerde oturuyoruz, defterimiz bile yok. Tüm zorluklara göğüs gerip, Gazze’de yaşamaya devam edeceğiz.”

El-Hac, savaşın etkilerini şu sözlerle anlattı: “Gazze’nin savaş öncesine dönmesini, defterlerin, kitapların ve eğitimin yeniden eskisi gibi olmasını istiyoruz. Çünkü sevdiğimiz çok insanı kaybettik.”

Bir başka öğrenci Hala Ebu Ganim ise iki yıl boyunca bombardıman altında büyüdüklerini belirterek, “Dünyadaki diğer çocuklar gibi biz de öğrenmek ve eğitim görmek istiyoruz. Ama iki yılımız yerinden edilmek, saldırılar, bombalar ve derin acılarla, yıkımla geçti.” ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLERDEN BARIŞ VE EĞİTİM ÇAĞRISI

Okul öğretmenlerinden Dünya Ebu Zeyk, Gazze’de kalıcı sükunetin sağlanmasını dileyerek, “Yeni eğitim yılının geçmişte olduğu gibi normal şekilde başlamasını umut ediyoruz.” dedi.

Ebu Zeyk, eğitimin sürdürülebilirliği için temel malzemelere ihtiyaç duyduklarını belirtti: “Tahtalar, sıralar, sandalyeler ve kırtasiye malzemeleri olmadan dersleri sürdürmek çok zor. Eğitimde sürekliliğin sağlanabilmesi için bu eksikliklerin giderilmesi şart.”

“EĞİTİM, DİRENİŞİN EN SESSİZ BİÇİMİ”

Gazze’de yeniden çalan ders zili, sadece eğitimin değil, aynı zamanda hayata tutunmanın da sembolü oldu. İki yıl süren yıkımın ardından, öğrenciler ve öğretmenler bir kez daha sınıflarına dönerek “tüm zorluklara rağmen öğrenmeye devam edeceğiz” mesajı verdi.