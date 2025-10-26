Tuğgeneral Selami Akşit yaşamını yitirdi

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit, evinde kalp krizi geçirdi. Akşit, yaşamını yitirdi.Abone ol
Edinilen bilgiye göre Akşit, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki evinde sabah saatlerinde fenalaştı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Akşit, kurtarılamadı.
KONYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Tuğgeneral Akşit'in cenazesi, yarın memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: MİLLETİMİZE BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUZ
İçişleri Bakanlığı'ndan Akşit'in ölümü ile ilgili açıklama yapıldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"- Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanımız Tuğgeneral Selami AKŞİT geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir.
- Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize baş sağlığı diliyoruz."