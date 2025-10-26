BIST 10.942
DOLAR 41,94
EURO 48,80
ALTIN 5.545,35
HABER /  GÜNCEL

İstanbul Valiliği'nden uyarı geldi! Yarın sabahtan itibaren...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul Valiliği'nden uyarı geldi! Yarın sabahtan itibaren...

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nin güneyinde yarın sabahtan itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.

Abone ol

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmara'nın güneyinde rüzgarın 27 Ekim Pazartesi sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre hızla) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve benzeri olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Dini nikahlı eşini silahla yaralayan kişi intihar etti
Dini nikahlı eşini silahla yaralayan kişi intihar etti
SGK'nın 180 hizmeti tek noktada! En çok başvuru yapılan...
SGK'nın 180 hizmeti tek noktada! En çok başvuru yapılan...
Erdoğan-DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinde takvim değişti!
Erdoğan-DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinde takvim değişti!
Yeni salgın alarmı! Tam 8 bin insan tehdit altında
Yeni salgın alarmı! Tam 8 bin insan tehdit altında
Hüseyin Yayman'dan Özgür Özel'e yanıt! "Millet iradesine saygısızlıktır"
Hüseyin Yayman'dan Özgür Özel'e yanıt! "Millet iradesine saygısızlıktır"
Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Hayatını tamamen değiştirmişti! Gamze Özçelik eşi Reshad Strik ile fotoğrafını paylaştı!
Hayatını tamamen değiştirmişti! Gamze Özçelik eşi Reshad Strik ile fotoğrafını paylaştı!
2. El araç alım satımı yapacaklar dikkat! Daha fazla vergi ödemek zorunda kalacaksınız...
2. El araç alım satımı yapacaklar dikkat! Daha fazla vergi ödemek zorunda kalacaksınız...
PKK'nın Türkiye'den çekilmesi sonrası Oktay Saral'dan açıklama! 'Oyunbozanlık olursa gereğini yaparız'
PKK'nın Türkiye'den çekilmesi sonrası Oktay Saral'dan açıklama! 'Oyunbozanlık olursa gereğini yaparız'
Putin duyurdu: 'Dünyada eşi benzeri olmayan silah tamamlandı
Putin duyurdu: 'Dünyada eşi benzeri olmayan silah tamamlandı
Üç ürünün satışı yasaklandı! Kargodaki ürünler ne olacak?
Üç ürünün satışı yasaklandı! Kargodaki ürünler ne olacak?