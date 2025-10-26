BIST 10.942
Fenerbahçe’de büyük sürpriz! 2 isim kadroya alınmadı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de Gaziantep FK’ya konuk olacak. Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Gaziantep’e hareket ederken Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 10. hafta maçında Gaziantep FK’ya konuk olacak.

27 Ekim Pazartesi günü (yarın) Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak ve BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova.

Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Gaziantep’e gidecek. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu açıklandı.

İKİ İSİM KADROYA ALINMADI

Fenerbahçe'de  Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş, Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almadı.

FENERBAHÇE'NİN GAZİANTEP FK MAÇI KAMP KADROSU

Fenerbahçe’nin 23 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ederson Moraes, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.

