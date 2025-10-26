BIST 10.942
İstanbul'da hissedilen korkutan deprem

İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntı, Karadeniz açıklarında saat 19.44’te 3,7 büyüklüğünde ve 13,57 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İstanbul ve çevre bölgelerde hissedilen bir deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre deprem, Karadeniz'de 3,7 büyüklüğünde saat 19.44'te oldu.

Sarsıntı 13.57 kilometre derinlikte meydana geldi. 

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

