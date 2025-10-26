Beşiktaş ve Kasımpaşa puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Siyah-beyazlı ekibin golünü 5'nci dakikada Cengiz Ünder kaydetti. Kasımpaşa'nın golünü ise 33'te Winck attı.

Beşiktaş'ta Abraham, 32'nci dakikada penaltı kaçırdı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 17, Kasımpaşa ise 10 yaptı.

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Kayserispor ile kozlarını paylaşacak.

90'Son düdük geldi ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

79'Orkun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Djalo'nun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

73'Diabate sol kanattan içeri kesti. Ceza sahasında Mamadou Fall'un vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

61'Orkun sol çaprazdan içeri ortaladı. Ceza sahasına El Bilal'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

56'Cengiz sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Rıdvan'ın vuruşunda top direğe çarparak dışarı çıktı.

49'Espinoza sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Szalai'nin kafa vuruşunda Ersin son anda kornere çeldi.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 5 dakika daha oynanacak.

38'Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe, penaltıyı iptal etti.

38'Yapılan itirazların ardından bir süre VAR'la görüşen maçın hakemi pozisyonu izlemeye gitti.

35'Cafu, Beşiktaş ceza sahasında Rıdvan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Kasımpaşa penaltı kazandı.

33'GOL! Kasımpaşa, Claudio Winck'in golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Beşiktaş'ın kaçırdığı penaltının ardından gelişen Kasımpaşa atağında Frimpong sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Winck'in kafa vuruşunda top ağlara gitti.

20'El Bilal yeniden sahaya döndü.

18'El Bilal Toure top kasığına geldiği için izin isteyip soyunma odasına gitti.

16'Beşiktaş'ta El Bilal Toure soyunma odasına koşarak gitti. Beşiktaş şu anda sahada 10 kişi.

12'Cengiz'in pasında ceza sahasında topla buluşan Abraham'ın şutunda top kaleciden sekti. Boş kaleye yönelen topu son anda savunma uzaklaştırdı.

9'Cafu'nun ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta Emirhan'ın müdahalesiyle top kornere çıktı.

5'GOL! Beşiktaş, Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçti. El Bilal'in pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Cerny içeri yerden ortaladı. Arka direkte Cengiz yaptıpı vuruşta dar açıdan topu ağlarla buluşturdu.

1'İlk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

Kasımpaşa - Beşiktaş ilk 11'ler

Kasımpaşa: Andreas, Opoku, Szalai, Espinoza, Winck, Frimpong, Baldursson, Cafu, Diabate, Fall, Kubilay

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Toure, Abraham