Okan Buruk: Galibiyeti Torreira ve babasına armağan ediyoruz

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe’yi 3-1 mağlup eden Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, maç sonrası BeIN Sports’a açıklamalarda bulundu. Buruk, galibiyeti Lucas Torreira ve babasına armağan ettiklerini belirterek, takımın adaptasyon sürecinin tamamlanmaya başladığını ve pozitif enerjinin yükseldiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı. Maçın ardından BeIN Sports'a konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmayı değerlendirdi.

Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

"TORREİRA'NIN BABASINA ARMAĞAN EDİYORUZ"

"Göztepe 10 kişiyle iyi oynayan bir takım. Fenerbahçe maçında göstermişlerdi. 10 kişiyle Fenerbahçe'ye karşı berabere kalmışlardı. Yine o savunmayı yapmaya çalıştılar. Çok önemli bir takımı yendik. Bu galibiyeti Lucas Torreira ve babasına armağan ediyoruz. Çok sevdiğimiz değer verdiğimiz insanlar. Babası her geldiğinde bize uğurlu gelir. Onlara armağan ediyoruz."

OYNAMAYAN ÜZÜLENLER, KIRILMALAR OLUYOR

"Bu sene çok değişiklik yapmadık. Çok net emin olduğumuz oyuncuları aldık. Adaptasyon dönemlerini tamamlamaya başladık. Yükselen pozitif enerjiyi görüyoruz. En başta bunu yakalayamıyorsunuz ama maçlar oynadıkça adaptasyon oluşuyor. Onlardan çok mutluyum. Oynayan oynamayan üzülmeler, kırılmalar oluyor. Her teknik adam için zorluk. Hizmet ettiğimiz bir kurum var. Galatasaray'ın başarısı için her oyuncunun başlamayı, girmeyi, hiç oynamamayı kabul etmesi gerekiyor."