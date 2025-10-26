BIST 10.942
DOLAR 41,94
EURO 48,80
ALTIN 5.545,35
HABER /  GÜNCEL

Hatay'da trafik kazası mağduru genç kız yaşamını yitirdi

Hatay'da trafik kazası mağduru genç kız yaşamını yitirdi

19 Ekim'de Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 17 yaşında ki Fatma Şanverdi yaşamını yitirdi.

Abone ol

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde trafik kazasında yaralanan genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Antakya-Reyhanlı kara yolunun Zeytindalı mevkisinde 19 Ekim'de, minibüsle traktörün çarpışması sonucu ağır yaralanan Fatma Şanverdi (17) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 13 kişiden 11'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

- Olay

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 19 Ekim'de E.Ş. idaresindeki 31 C 8002 plakalı minibüs, Antakya-Reyhanlı kara yolunun Zeytindalı mevkisinde R.K. yönetimindeki 31 NN 448 plakalı traktörle çarpışmıştı. Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan 12 kişi yaralanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Casusluk soruşturmasında 3 isim için tutuklama talebi
Casusluk soruşturmasında 3 isim için tutuklama talebi
Şener Üşümezsoy: Karadeniz’deki deprem büyük sarsıntının habercisi değil
Şener Üşümezsoy: Karadeniz’deki deprem büyük sarsıntının habercisi değil
Çankırı'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı
Çankırı'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı
Beşiktaş ve Kasımpaşa puanları paylaştı
Beşiktaş ve Kasımpaşa puanları paylaştı
Bayrampaşa’daki başkanvekili seçiminde geçersiz oy krizi: İrade gasbına müsaade etmeyiz
Bayrampaşa’daki başkanvekili seçiminde geçersiz oy krizi: İrade gasbına müsaade etmeyiz
Okan Buruk: Galibiyeti Torreira ve babasına armağan ediyoruz
Okan Buruk: Galibiyeti Torreira ve babasına armağan ediyoruz
İstanbul'da hissedilen korkutan deprem
İstanbul'da hissedilen korkutan deprem
Galatasaray, Göztepe engelini farklı geçti
Galatasaray, Göztepe engelini farklı geçti
Yılmaz Tunç: Terörsüz Türkiye idealine her zamankinden daha yakınız
Yılmaz Tunç: Terörsüz Türkiye idealine her zamankinden daha yakınız
Fenerbahçe’de büyük sürpriz! 2 isim kadroya alınmadı
Fenerbahçe’de büyük sürpriz! 2 isim kadroya alınmadı
Akın Akınözü'nün acın gününde büyük ayıp! Hayranının sorusu...
Akın Akınözü'nün acın gününde büyük ayıp! Hayranının sorusu...
Depremden sonra paylaştı! Naci Görür'den Diyarbakır'a korkutan uyarı
Depremden sonra paylaştı! Naci Görür'den Diyarbakır'a korkutan uyarı