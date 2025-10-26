Hatay'da trafik kazası mağduru genç kız yaşamını yitirdi

19 Ekim'de Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 17 yaşında ki Fatma Şanverdi yaşamını yitirdi.Abone ol
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde trafik kazasında yaralanan genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Antakya-Reyhanlı kara yolunun Zeytindalı mevkisinde 19 Ekim'de, minibüsle traktörün çarpışması sonucu ağır yaralanan Fatma Şanverdi (17) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan 13 kişiden 11'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 19 Ekim'de E.Ş. idaresindeki 31 C 8002 plakalı minibüs, Antakya-Reyhanlı kara yolunun Zeytindalı mevkisinde R.K. yönetimindeki 31 NN 448 plakalı traktörle çarpışmıştı. Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan 12 kişi yaralanmıştı.