Gazze’de okullar yeniden açıldı

İsrail ve Gazze arasında 10 Ekim'de gerçekleşen ateşkesin ardından okullar yeniden eğitim vermeye başladı.

İsrail’in iki yıl süren soykırım saldırıları, Gazze’de eğitim ve öğretimi büyük ölçüde aksattı. Binlerce öğrenci okullara gidemedi, altyapı ve eğitim malzemeleri yok denecek kadar azaldı. Okulların yeniden açılması, öğrencilerin ve ailelerin umutlarının yeniden canlanmasının da bir göstergesi oldu.

Nusayrat Mülteci Kampı’nda bulunan Razi Okulu’nda ders başı yaparak yeni eğitim-öğretim yılını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. Okul Müdürü Nesrin Ebu Neda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin derslerine dönüşünü "gurur verici" olarak nitelendirdi.

Ebu Neda, "Çok kısıtlı imkanlarla da olsa öğrencilerimize gücümüz yettiğince her türlü destek, insani yardım ve hizmetlerde bulunacağız. Tüm dünyaya Gazze’deki eğitime destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz. Güçlü ve kesintisiz bir eğitim sistemi oluşturmak için tüm imkanlar seferber edilmelidir" dedi.

Öğrencilerden Cennet, " Engellere ve zorluklara rağmen öğrenmeye devam ediyoruz. Yerde oturuyoruz, defterimiz bile yok. Tüm zorluklara göğüs gerip, Gazze’de yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bir başka öğrenci Hala da, "Dünyadaki diğer çocuklar gibi biz de öğrenmek ve eğitim görmek istiyoruz. Ama iki yılımız yerinden edilmek, saldırılar, bombalar ve derin acılarla, yıkımla geçti" dedi.

Okul öğretmenlerinden Dünya Ebu Zeyk ise eğitimde sürekliliğin sağlanabilmesi için tahtalar, sıralar, sandalyeler ve kırtasiye malzemelerinin temin edilmesinin şart olduğunu vurguladı.