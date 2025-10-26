BIST 10.942
Elazığ'da korkutan silahlı çatışma! 1 kişi yaralandı!

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Çarşıbaşı Mahallesi İlhami Ertem Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda tabancayla ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan seken kurşunlar çevredeki bir iş yerinin camına isabet etti.

