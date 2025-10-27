Galatasaray'da büyük şok! Yıldız isim Trabzonspor maçında yok!

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile oynarken Davinson Sanchez, dakikalar 16’yı gösterdiğinde Janderson’a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Bu kartla cezalı duruma düşen Sanchez, 11. haftada oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.Abone ol
Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray sahasında Göztepe'yi ağırladı. Mücadelede Sarı Kırmızılılara, Davinson Sanchez'den kötü haber geldi.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray - Göztepe maçında Davinson Sanchez, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve tecrübeli savunmacı, 11. haftada oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
JANDERSON'A HAREKETİ PAHALIYA PATLADI
Maçta dakikalar 16'yı gösterdiğinde Davinson Sanchez, Janderson'a orta alanda yaptığı müdahalenin ardından maçın hakemi Oğuzhan Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı.