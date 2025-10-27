BIST 10.942
DOLAR 42,02
EURO 48,93
ALTIN 5.510,38
HABER /  SPOR

Galatasaray'da büyük şok! Yıldız isim Trabzonspor maçında yok!

Galatasaray'da büyük şok! Yıldız isim Trabzonspor maçında yok!

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile oynarken Davinson Sanchez, dakikalar 16’yı gösterdiğinde Janderson’a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Bu kartla cezalı duruma düşen Sanchez, 11. haftada oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Abone ol

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray sahasında Göztepe'yi ağırladı. Mücadelede Sarı Kırmızılılara, Davinson Sanchez'den kötü haber geldi.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray - Göztepe maçında Davinson Sanchez, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve tecrübeli savunmacı, 11. haftada oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

JANDERSON'A HAREKETİ PAHALIYA PATLADI

Maçta dakikalar 16'yı gösterdiğinde Davinson Sanchez, Janderson'a orta alanda yaptığı müdahalenin ardından maçın hakemi Oğuzhan Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze’de okullar yeniden açıldı
Gazze’de okullar yeniden açıldı
'Casusluk' soruşturmasında Merdan Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı
'Casusluk' soruşturmasında Merdan Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı
Elazığ'da korkutan silahlı çatışma! 1 kişi yaralandı!
Elazığ'da korkutan silahlı çatışma! 1 kişi yaralandı!
Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya!
Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya!
MHP'den dijital vergi teklifi: Oran yüzde 12,5’e çıkarılıyor
MHP'den dijital vergi teklifi: Oran yüzde 12,5’e çıkarılıyor
Hatay'da trafik kazası mağduru genç kız yaşamını yitirdi
Hatay'da trafik kazası mağduru genç kız yaşamını yitirdi
Casusluk soruşturmasında 3 isim için tutuklama talebi
Casusluk soruşturmasında 3 isim için tutuklama talebi
Şener Üşümezsoy: Karadeniz’deki deprem büyük sarsıntının habercisi değil
Şener Üşümezsoy: Karadeniz’deki deprem büyük sarsıntının habercisi değil
Çankırı'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı
Çankırı'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı
Beşiktaş ve Kasımpaşa puanları paylaştı
Beşiktaş ve Kasımpaşa puanları paylaştı
Bayrampaşa’daki başkanvekili seçiminde geçersiz oy krizi: İrade gasbına müsaade etmeyiz
Bayrampaşa’daki başkanvekili seçiminde geçersiz oy krizi: İrade gasbına müsaade etmeyiz
Okan Buruk: Galibiyeti Torreira ve babasına armağan ediyoruz
Okan Buruk: Galibiyeti Torreira ve babasına armağan ediyoruz