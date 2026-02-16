BIST 14.339
Barış Yarkadaş’tan bomba iddia! Abdullah Gül CHP'nin adayı mı oluyor?

Gazeteci Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak gelmesi halinde Abdullah Gül’ün CHP’nin cumhurbaşkanı adayları arasında ciddi bir seçenek olarak gündeme gelebileceğini öne sürdü.

Gazeteci Barış Yarkadaş, siyaset gündemini hareketlendirecek bomba bir kulis bilgisi verdi. Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak gelmesi halinde Abdullah Gül’ün Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayları arasında ciddi bir seçenek olarak gündeme gelebileceğini söyledi.

YARKADAŞ’TAN BOMBA KULİS BİLGİSİ

Yarkadaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Abdullah Gül CHP’nin önümüzdeki dönemde cumhurbaşkanı adayları arasında ciddi olarak masaya getirilirse şaşırmayın, bilgiye dayalı söylüyorum.

“ABDULLAH GÜL CHP’NİN ADAYI OLABİLİR”

Yeni bir bilgi bu. Abdullah Gül, 2018’de de konuşuldu. Biz o dönem Mustafa abi ile aynı gruptaydık, milletvekiliydik. Kapalı toplantıda da konuşuldu biz itiraz ettik. Ama 2028 seçimleri için altını çizerek söylüyorum CHP’nin cumhurbaşkanı adayları arasında Abdullah Gül ciddi bir seçenek olarak masaya getirilirse kimse şaşırmasın.

Belli bir süre sonra eğer Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak gelirse, siyaset yapması önünde bazı engeller çıkarılırsa, Abdullah Gül ismi dillendirilirse kimse şaşırmasın.  Mansur Yavaş CHP genel merkezinde aday listesinde yok.

