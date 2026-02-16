BIST 14.339
DOLAR 43,70
EURO 51,84
ALTIN 7.015,61
HABER /  GÜNCEL

Kaçak avlanan 850 kilo kalkan balığına el konuldu

Kaçak avlanan 850 kilo kalkan balığına el konuldu

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Karasu'da yasal sınırın üzerinde kalkan avlayan 5 kişiye 905 bin lira ceza uygulanırken, 850 kilogram kalkan balığına el konuldu.

Abone ol

Karasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Karasu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ilçede yasak avcılığa ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, dip trolü avcılığında yasal sınır olan yüzde 30 kalkan kotasını aştığı tespit edilen teknede incelemelerde ele geçirilen 850 kilogram kalkan balığına el konuldu.

Teknede bulunan 5 kişiye toplam 905 bin 311 lira ceza uygulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu: 23 tutuklama
İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu: 23 tutuklama
100 milyon Euro'luk Osimhen görüşmesi! Galatasaray'a teklif yapıldı
100 milyon Euro'luk Osimhen görüşmesi! Galatasaray'a teklif yapıldı
CHP'li Lal Denizli uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
Bakan Gürlek açıkladı! Maden ocağındaki göçükle ilgili soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı! Maden ocağındaki göçükle ilgili soruşturma başlatıldı
Numan Kurtulmuş, Akın Gürlek’i kabul etti
Numan Kurtulmuş, Akın Gürlek’i kabul etti
'Jandarma mesaj attı' paylaşımı başını yaktı! Gerçek ortaya çıktı
'Jandarma mesaj attı' paylaşımı başını yaktı! Gerçek ortaya çıktı
Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü
Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü
Borsa rekor seviyeden kapandı
Borsa rekor seviyeden kapandı
Ofsayt kararı sonrası hakemin üzerine çocuk bisikleti atıldı
Ofsayt kararı sonrası hakemin üzerine çocuk bisikleti atıldı
Okan Buruk'tan transfer mesajı! 'Kollarımızı açtık gelmesini bekliyoruz'
Okan Buruk'tan transfer mesajı! 'Kollarımızı açtık gelmesini bekliyoruz'
Reynmen ve Çakal'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Reynmen ve Çakal'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Nezaket Atasoy: Türkiye–Suudi Arabistan hattında yeni bir ekonomik dönem başlıyor
Nezaket Atasoy: Türkiye–Suudi Arabistan hattında yeni bir ekonomik dönem başlıyor