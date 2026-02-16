BIST 14.339
Amedspor yeni teknik direktörünü resmen duyurdu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amedspor teknik direktörlüğe Mesut Bakkal'ın getirildiğini açıkladı.

TFF 1’inci Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaştığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Mesut Bakkal’a kulübümüze hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz” denildi.

SEZON BAŞINDAN BU YANA 3’ÜNCÜ TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Amed Sportif Faaliyetler’de, ligin 8’inci haftasında İmaj Altyapı Vanspor deplasmandan alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrılmıştı. Dün Sakaryaspor ile oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından da Sinan Kaloğlu ile yolların ayrıldığı duyurulmuştu. Mesut Bakkal, sezon başından bu yana göreve gelen 3’üncü teknik direktör oldu.

