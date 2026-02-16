BIST 14.339
Ofsayt kararı sonrası hakemin üzerine çocuk bisikleti atıldı

Malatya 1. Amatör Lig’in 10. haftasında Darendespor ile Hekimhan Belediyesi Girmanaspor arasında oynanan karşılaşmada yardımcı hakem Hakan Başkurt, atılan çocuk bisikleti ile kısa süreli bilincini kaybetti.

Malatya 1. Amatör Lig 10. haftasında oynanan Darendespor – Hekimhan Belediyesi Girmanaspor karşılaşmasında üzücü bir olay yaşandı. Mücadelede yardımcı hakem Hakan Başkurt ağır şekilde yaralandı.

OFSAYT KARARI SONRASI ORTALIK KARIŞTI

Karşılaşma 1-1 devam ederken 87. dakikada Darendespor'un bulduğu gol, 1. yardımcı hakem Hakan Başkurt tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kararın ardından tribünlerde tansiyon yükseldi.

SAHAYA ÇOCUK BİSİKLETİ ATILDI

İptal edilen gol sonrası tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı. Atılan bir çocuk bisikleti yardımcı hakem Hakan Başkurt'a isabet etti. Çarpmanın etkisiyle sol kaşında ciddi şekilde yaralanan hakem yere yığıldı ve bir süre bilincini kaybetti. Yaşanan olay sonrası karşılaşmanın akıbeti ve sorumlularla ilgili süreç merakla bekleniyor.

