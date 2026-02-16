BIST 14.339
100 milyon Euro'luk Osimhen görüşmesi! Galatasaray'a teklif yapıldı

İspanyol devi Atletico Madrid'in Victor Osimhen için Galatasaray'a teklif yaptığı iddia edildi.

Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fichajes'te yer alan habere göre; hücum hattını fark yaratan bir golcüyle güçlendirmek isteyen Atletico Madrid, Victor Osimhen'i renklerine bağlamak istiyor.

Haberin detayında, taraflar arasında ilk görüşmenin yapıldığı ve Osimhen’in LaLiga’ya transfer fikrine oldukça sıcak baktığı öne sürüldü.

Öte yandan Galatasaray cephesinin bu ayrılığın gerçekleşmesi için İspanyol ekibinden minimum 100 milyon Euro istediği öne sürüldü.

2025/26 sezonunda sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan 27 yaşındaki Victor Osimhen, 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

