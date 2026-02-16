100 milyon Euro'luk Osimhen görüşmesi! Galatasaray'a teklif yapıldı
İspanyol devi Atletico Madrid'in Victor Osimhen için Galatasaray'a teklif yaptığı iddia edildi.Abone ol
Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Fichajes'te yer alan habere göre; hücum hattını fark yaratan bir golcüyle güçlendirmek isteyen Atletico Madrid, Victor Osimhen'i renklerine bağlamak istiyor.
Haberin detayında, taraflar arasında ilk görüşmenin yapıldığı ve Osimhen’in LaLiga’ya transfer fikrine oldukça sıcak baktığı öne sürüldü.
Öte yandan Galatasaray cephesinin bu ayrılığın gerçekleşmesi için İspanyol ekibinden minimum 100 milyon Euro istediği öne sürüldü.
2025/26 sezonunda sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan 27 yaşındaki Victor Osimhen, 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.