Okan Buruk, Juventus maçı öncesi İtalyan basınına konuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacakları Juventus maçından bir dönem İtalya'da forma giydiği Inter günlerine, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu transferinden Kenan Yıldız'ın performansına, birçok konuda İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a konuşan Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda yarın ağırlayacakları Juventus karşılaşmasına ilişkin, "Juventus'un tüm maçlarını izledim. Kazanmadıkları zamanlarda bile iyi oynuyorlar; Atalanta'ya karşı da onları beğendim. Elbette Inter maçında Kalulu’nun kırmızı kartı pahalıya mal oldu. O pozisyonda nasıl sarı kart verilir, gerçekten bilmiyorum." dedi.

Buruk, Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin tahmin edilmesi güç bir teknik adam olduğunu ifade ederek, "Bazen dörtlü savunmayla, bazen üçlüyle oynuyor. Juventus'un en güçlü yönü; hücumcularının öngörülemezliği. Kenan Yıldız, Türkiye'de çok iyi tanıdığımız bir fenomen, McKennie ise hiçbir referans sunmuyor. Bir de Conceiçao var ki ben onun babasıyla takım arkadaşıyken o dünyaya gelmişti." diye konuştu.

Galatasaray’ın bu maça nasıl yaklaştığı şeklindeki bir soruya Okan Buruk, "Yıllarca süren iç saha başarılarımızın ardından, Avrupa'da da kendimizi göstermek istiyoruz. Taraftarlarımız Şampiyonlar Ligi gecelerinde coşar ve stat adeta bir cehenneme döner. Onları mutlu etmek beni memnun eder. Futbolcuyken de Galatasaray’la bir UEFA Kupası ve bir Avrupa Süper Kupası kazandım." yanıtını verdi.

Serie A'nın tanıdığı iki golcü Mauro Icardi ve Victor Osimhen’in kadrolarında olduğu hatırlatılan Buruk, "Victor'u aldığımızda 2 forvetle oynamaya karar vermiştim, ama sonra Mauro sakatlandı. Şimdi ikisi de zirvede ve bence birlikte oynayabilirler. Tabii ki, bu arada Lang ve Sane de geldi: Emin olun, ilk on birde oynamak kolay değil." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, İtalya Birinci Futbol Ligi'ni (Serie A) de halen takip ettiğini dile getirerek, "Kim bilir, belki bir gün teknik direktör olarak geri dönerim. Inter halen şampiyonluğun favorisi ve büyük bir teknik direktöre sahip. Chivu zeki bir futbolcuydu; kulübede de başarılı olacağını bekliyordum. Ortamı tanıyor ve zaten çok iyi işleyen bir sistemi kökten değiştirmeden kendi fikirlerini getirmeyi başardı." değerlendirmesinde bulundu.

Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrolarına katmayı isteyip istemediği sorulan Buruk, "Hakan’ı 15 yıldır tanıyorum, Galatasaray taraftarıdır ve bizim taraftarımız da onun buraya gelmesini ister. Onu kollarımız açık şekilde beklediğimizi söyleyebiliriz." dedi.

Kendisinin Inter'de oynadığı 2001-2004 dönemine ilişkin hatıraları da sorulan Buruk, ilk antrenmana çıktığı günü unutmadığını aktararak, "Bizi bekleyen 3 bin taraftar vardı, daha önce hiç görmediğim bir şeydi. Sportif direktör (Giuliano) Terraneo, Emre'yi almak için Türkiye'ye gelmişti ama sonunda benimle de ilgilenmeye karar verdi. Bir günden diğerine kendimi, Ronaldo, Zanetti ve Vieri ile aynı soyunma odasında buldum." şeklinde konuştu.

Okan Buruk, Serie A'da şampiyonluğu son hafta Juventus'a kaybettikleri 2002 yılına da değinerek, "İnanılmazdı. Şu lanet 5 Mayıs olmasaydı. Ronaldo’nun gözyaşları zihnime sonsuza dek kazındı." ifadelerini kullandı.