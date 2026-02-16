BIST 14.339
Süper Lig'de dev derbinin tarihi ve saati açıklandı

Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş - Galatasaray derbisi 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 24. ve 25. hafta maçlarının programını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yapılacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi 7 Mart Cumartesi saat 20.00'de oynanacak.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, birbirini ilgilendiren müsabakaların aynı gün ve saatlerde oynanacağı Ziraat Türkiye Kupası 4. Grup müsabakaları ve Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerin tur atlayacakları hesaba katılarak planlandığı belirtildi.

Bununla birlikte, Ramazan ayında oynanacak olan müsabakalarda maç saatleri, iftar vakitleri de dikkate alınarak 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak belirlendi.

Trendyol Süper Lig’de 24. ve 25. hafta programı şöyle:

24. hafta

27 Şubat Cuma
20.00 Rams Başakşehir - Konyaspor
20.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük

28 Şubat Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
16.00 Kocaelispor - Beşiktaş
20.00 Göztepe - Eyüpspor
20.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor

1 Mart Pazar
16.00 Gençlerbirliği - Kayserispor
20.00 Samsunspor - Gaziantep FK
20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe

25. hafta

7 Mart Cumartesi
16.00 Rams Başakşehir - Göztepe
20.00 Beşiktaş - Galatasaray

8 Mart Pazar
13.30 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük
13.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor
16.00 Konyaspor - Kasımpaşa
20.00 Fenerbahçe - Samsunspor

9 Mart Pazartesi
16.00 Eyüpspor - Kocaelispor
20.00 Corendon Alanyaspor - Gençlerbirliği
20.00 Kayserispor - Trabzonspor

