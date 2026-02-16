CHP'den flaş karar! Hasbi Dede disipline sevk edildi

BIST 14.339
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanan Giresun'un Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin disipline sevk edildiğini bildirdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantının gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Emre, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Kapım parti gözetmeksizin herkese açıktır.' ifadelerini kullandı. CHP'nin kendisine bir ziyareti söz konusu olacak mı?" sorusuna Emre, "Bu, kurullarımızda konuşulması, karara bağlanması gereken konular. Henüz böyle bir görüşme yapmadık, karara bağlamadık." yanıtını verdi.

"O belediye başkanının disipline sevki konusunda bir irade oluştu"

Emre'ye, Giresun'un Görele ilçesinin Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından MYK'de herhangi bir karar çıkıp çıkmadığı soruldu. Olay basına yansıyınca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Hasbi Dede'nin disipline sevkine ilişkin talimat verdiğini, konunun bugün MYK'de görüşüldüğünü belirten Emre, "O belediye başkanının disipline sevki konusunda bir irade oluştu. Disiplin kurulu bundan sonraki kararı verecektir." ifadesini kullandı.

Ahmet Kılbey'in istifası

Emre, "Muğla'nın Milas ilçesinde, kendisine ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiği iddialarıyla gündeme gelen CHP İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in partisinden istifasıyla" ilgili soru üzerine ise, "Orada bizim tespitimize göre 3 zeytin ağacının kesilmesi, 27'sinin budanması gibi bir durum söz konusu. İlgili alanın zeytinlik sahasından çıkmasına sebebiyet verecek bir sonuçtan bahsedildi. Bunun üzerinde biz hemen inceleme başlattık ve istifası alındı." dedi.

