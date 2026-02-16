BIST 14.339
Reynmen ve Çakal'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Ünlülere yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 'Çakal' mahlaslı Emirhan Çakal'ın, 'Reynmen' mahlaslı Yusuf Aktaş'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu.

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan “Çakal” mahlaslı Emirhan Çakal, “Reynmen” olarak bilinen Yusuf Aktaş ve YouTuber Ahmet Can Dündar’ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu.

Yapılan incelemelerde, Emirhan Çakal’ın esrar ve kokain, Ahmet Can Dündar’ın ise esrar testinin pozitif çıktığı tespit edildi.

Yusuf Aktaş’ın saç örneği üzerinden gerçekleştirilen analizde de esrar ve kokain bulgularına rastlandı.

