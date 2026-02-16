BIST 14.339
DOLAR 43,71
EURO 51,85
ALTIN 6.995,30
HABER /  EKONOMİ

Altının kilogram fiyatı 7 milyon 330 bin liraya çıktı

Altının kilogram fiyatı, cuma günkü 7 milyon 250 bin liralık seviyesinden yükselerek 7 milyon 330 bin liraya çıktı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda yaşanan bu artış, altın piyasasında dikkat çekici oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 7 milyon 250 bin liradan tamamlamıştı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 330 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 290 bin lira, en yüksek 7 milyon 330 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,1 artışla 7 milyon 330 bin lira oldu.

ALTIN İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 565 milyon 143 bin 215,38 lira, işlem miktarı ise 352,23 kilogram oldu.

TÜM METALLERDE İŞLEM HACMİ

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 879 milyon 626 bin 238,74 lira olarak gerçekleşti.

