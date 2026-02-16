CHP'li Lal Denizli uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı "ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu" kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı.

İFADE VERMESİ BEKLENİYOR

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre; kamuoyunda büyük yankı uyandıran soruşturmanın kapsamı genişletildi. Dosyada adı geçen isimler arasında yer alan Denizli hakkında uyuşturucu kullanımına yer temin etmek ve uyuşturucu kullanmak suçundan soruşturma başlatıldı.

Lal Denizli'nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek hakkındaki iddialarla ilgili ifade vermesi bekleniyor.

LAL DENİZLİ KİMDİR?

Ünlü Teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı olan Lal Denizli, 1991'de İstanbul'da doğdu. Lycee Françaiş Pierre Loti D'İstanbul mezunu olan Denizli, Bilgi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Lisansı ve Hukuk yan dalı ile lisans eğitimini tamamlayıp aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansına devam etti.

Lal Denizli'nin siyasi kariyeri ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde çeşitli kademelerde görev alarak başladı. Partide gençlik kollarından seçim saha koordinasyon alanlarına kadar birçok görevde yer alan ve bekar olan Lal Denizli, Fransızca, İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.

Lal Denizli 31 Mart 2023 Yerel Seçimleri'nde İzmir'in Çeşme ilçesinde oyların yüzde 53.74'ünü alarak Çeşme Belediye Başkanı seçilmiştir.